الهلال ينهي استعداداته لمواجهة التعاون

أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة صفحة استعداداته الميدانية؛ للقاء ضيفه “التعاون”، عند الساعة الـ٠٧:٥٠ من مساء يوم غد السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” -في الحصة التدريبية الأخيرة- على النواحي التكتيكية، إذ عمل على فرض تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يطبّق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، اختتمها بعدد من الجمل الفنية التي يود تطبيقها غدًا، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب “عبدالله الحافظ” برنامجه العلاجي المُعد له مُسبقًا.

لاعبو الفريق يدخلون المعسكر:

دخل لاعبو الفريق فور نهاية مران اليوم؛ لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد.