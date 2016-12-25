الهلال ينهي تحضيراته للنصر بـ الترفيه والتكتيك

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تحضيراته الميدانية؛ لمواجهة نظيره “النصر”، عند الساعة الـ٠٧:٥٠ من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ طبّق الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- تدريبات فنيّة متنوّعة، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” على تطبيق تدريبات ترفيهية، اختتمها بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الغد، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، في حين أدى الثنائي “نواف العابد وياسر القحطاني” مرانًا لياقيًا، تخلّله تدريبات باستخدام الكرة.

اللاعبون يدخلون المعسكر:

دخل اللاعبون فور نهاية التدريب لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد.