الهلال يواجه الباطن وعينه على النقاط الثلاث

يأمل الهلال في استغلال الفرص والعودة للانتصارات، عندما يواجه الباطن في بداية مشواره بالنصف الثاني لدوري المحترفين السعودي، غداً الأربعاء.

وبعد 5 انتصارات متتالية في الدوري، تعادل الهلال مع غريمه النصر صاحب المركز الـ4 في مباراة قمة الرياض بالجولة الماضية.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 31 نقطة، خلف الاتحاد صاحب نفس الرصيد والذي قد يتعرض لخصم 3 نقاط من رصيده، بينما يحتل الأهلي المركز الـ3 برصيد 28 نقطة.

وتبدو المواجهة سهلة للهلال، حيث لم ينتصر الباطن سوى 3 مرات، من بينهما مرة واحدة في آخر 8 مباريات.

وانتصر الهلال 2-0 على الباطن في أغسطس (آب) الماضي في افتتاح المسابقة.

ويلعب الفتح ضد النصر غداً الأربعاء، بينما يحل الفيصلي ضيفاً على الخليج، بينما يلتقي التعاون مع الوحدة.