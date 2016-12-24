الهلال يواصل تحضيراته للنصر بالتكتيك

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره “النصر”، عند الساعة الـ٠٧:٥٠ من مساء يوم بعد غد الاثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من كأس سمو ولي العهد، حيث ركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” -في الحصة التدريبية- على الجوانب التكتيكية، إذ طبّق الجهاز الفني -بالجزء الأول من المران- تدريبات فنية متنوّعة، قبل أن يعمد “دياز” على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب.

العابد والقحطاني يواصلان برامجهما:

أجرى اللاعب “نواف العابد” مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بالكرة، فيما واصل القائد “ياسر القحطاني” برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا.

دياز يعقد مؤتمرًا صحافيًا مساء الغد:

يعقد المدير الفني “رامون دياز” وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الـ٠٦:١٥ من مساء يوم غد الأحد، في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي؛ وذلك للحديث عن استعدادات الفريق لمواجهة النصر، على أن يختتم الفريق تحضيراته الميدانية للمباراة؛ بمران مغلق يقام مساء الغد.