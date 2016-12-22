الهلال يُعاقب البرازيلي كارلوس إدواردو

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ بعد تغلّبه على مضيفه فريق “الباطن” مساء يوم أمس، حيث احتضن ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز تدريبات الفريق؛ نظير انشغال الملعب الرئيسي بمقر النادي بأعمال الزراعة الشتوية، إذ أجرى المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين تدريباته اعتيادية تركّزت على الجوانب الفنية، حيث ركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” في التدريبات على لعب الكرة من لمسة واحدة والجري في المساحات الضيقة، اختتمها بمناورة على ربع مساحة الملعب، وسط مشاركة اللاعب “ياسر الشهراني”، فيما أجرى الثنائي “ياسر القحطاني ونواف العابد” مرانًا لياقيًا بالجري، وذلك ضمن برنامجيهما التأهيليين.

إدارة كرة القدم تطبّق اللائحة الداخلية بحق البرازيلي “كارلوس إدواردو”:

قررت إدارة كرة القدم بالنادي تطبيق اللائحة الداخلية للفريق الأول لكرة القدم بحق المحترف البرازيلي “كارلوس إدواردو؛ نظير حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الفريق الذي جمعه بمضيفه “الباطن” مساء يوم أمس.

الفريق يواصل تدريباته :

يواصل الفريق تدريباته عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة.