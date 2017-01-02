الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة

قرر مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الرياضة وتطويره ، والنهوض بمقوماته ، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة ، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية على المستوى المحلي والدولي ، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة والمشاركة فيها ، والعمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجال الرياضي ، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي ، واتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي والمساهمة مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي .