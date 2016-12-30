انتعاشة في ريال مدريد بعودة بيبي للتدريبات

منح المدافع البرتغالي بيبي نجم ريال مدريد الإسباني بعض الطمأنينة والارتياح لمديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما عاد اللاعب لتدريبات الفريق اليوم الجمعة، ضمن الاستعدادات المكثفة للمواجهة المرتقبة مع إشبيلية الأربعاء المقبل في كأس ملك إسبانيا.

وتنفس زيدان الصعداء بعودة بيبي إلى التدريبات وتغلبه على حالة الإجهاد العضلي التي عانى منها في الأيام الماضية.

كما تلقى زيدان دفعة معنوية أخرى بعودة المدافع الآخر سيرجيو راموس للتدريبات مع الفريق بعدما اكتفى في الأيام القليلة الماضية بالتدريب في الجيمانيزيوم.

وتمثل عودة بيبي وراموس للتدريبات دفعة قوية للريال قبل لقاء إشبيلية في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا لاسيما وأن الفريق سيفتقد جهود اللاعبين ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز للإصابة.

وتأكدت عودة بيبي للتشكيل الأساسي للفريق بشكل كبير فيما ينتظر زيدان الموقف الحقيقي لراموس من خلال تدريباته مع الفريق في الأيام القليلة المقبلة.