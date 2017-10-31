باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على ضم كوتينيو

دخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مع المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لضمه من ليفربول الإنجليزي، بعد نشر تقارير مؤخراً أكدت استعداد “الريدز” للاستغناء عن خدماته مقابل نحو 150 مليون يورو.

ونشرت صحيفة “تيليفوت” الرياضية الفرنسية أن “المدير الرياضي للنادي الباريسي، إنتيرو هنريكي، التقى بوكيل أعمال كوتينيو، كيا جورباتشين في لندن للتمهيد لإتمام الصفقة مع نهاية الموسم، وخطف اللاعب من نادي برشلونة، الذي سعى بقوة لضمه في الصيف الماضي، لكن اصطدم برفض إدارة النادي الإنجليزي ومغالاتها في المقابل المادي لرحيله”.

وكشفت الصحيفة أن “باريس لن يستطيع إبرام الصفقة في الشتاء المقبل، لكنه يعول على موافقة اللاعب في الصيف للعب إلى جانب مواطنه وزميله بالمنتخب، نيمار”.

وكان نادي الـ”ريدز” رفض أربعة عروض من برشلونة آخرها بقيمة 138 مليون يورو لضم كوتينيو، الذي كان أبدى موافقته على الانتقال للنادي الكاتالوني، لكن نادي ليفربول أكد مراراً أن اللاعب (25 عاماً) الذي وقع لخمسة مواسم في يناير الماضي ويعد من الركائز الاساسية للفريق ليس معروضاً للبيع.