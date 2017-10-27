باريس سان جيرمان يمنح نيمار 5 مزايا مثيرة للجدل

يعامل النجم البرازيلي نيمار في فريق باريس سان جرمان معاملة خاصة، ويتمتع بمزايا قد لا تعجب بعض زملائه.

وكشفت صحيفة فرنسية عن خمس مزايا عجيبة في عقده، ومن بينها أنه وليس المدرب، له الحق في اختيار من يسدد ركلات الجزاء.

وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية عن مزايا غريبة يتمتع بها البرازيلي نيمار دا سيلفا (25 عاماً)، في عقده مع باريس سان جرمان، الذي انتقل إليه هذا الصيف قادماً من برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

وقالت الصحيفة إن “تلك المزايا لا تعجب بعض زملاء نيمار في الفريق”.

وفيما يلي المزايا الخمس التي يتمتع بها نيمار

– غير مسموح لزملائه الالتحام معه بقوة أثناء الحصص التدريبية.

– لنيمار كل الحرية خلال المباريات ويعفى من القيام بالواجبات الدفاعية، فهذه الأخيرة لها لاعبون آخرون.

– يخصص له لوحده اثنان من المدربين البدنيين ينتظرون رهن إشارته هو فقط ولا أحد غيره.

– نيمار هو اللاعب الوحيد في الفريق، الذي من حقه أن يضع على حقائبه شعاراً خاصاً به هو، أما بقية زملائه فيجب أن يضعوا فقط شعار باريس سان جرمان.

– بداية من الموسم المقبل بإمكان نيمار نفسه، وليس المدرب، أن يختار من يسدد الركلات الحرة وركلات الجزاء.

وذلك على عكس الموسم الحالي، الذي يتقاسم فيه اللاعب البرازيلي تسديد ركلات الجزاء مع زميله الأوروغوياني إديسون كافاني.

وجدير بالذكر أن باريس سان جرمان، في ظل وجود نيمار، يتربع هذا الموسم على عرش الدوري الفرنسي، ونجح أيضاً في الفوز بالمباريات الثلاث، التي خاضها في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وألحق في واحدة منها بفريق بايرن ميونخ هزيمة مؤلمة، أقال بايرن بسببها كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق.