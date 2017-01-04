بالأرقام : النصر الأقوى دفاعاً .. والهلال الأقوى هجوماً

تتوقف عجلة دوري جميل للمحترفين مؤقتاً ولمدة 3 أسابيع، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ 15.

وكانت الجولة الـ 15 اختتمت أمس الثلاثاء بمباراة الاتحاد والخليج والتي حسمها التعادل الإيجابي 1-1.

وجاءت نتائج الجولة لتعزز موقع الهلال في الصدارة، فيما انفرد الأهلي بالوصافة، وارتقى النصر للمركز الثالث.

وعلى مستوى الأهداف انفرد النصر بصدارة الأندية الأقوى دفاعاً بـ 10 دفاعاً يليه الهلال بـ 11 هدفاً، فيما جاء الوحدة كأضعف الأندية دفاعاً بـ 42 هدفاً.

وعلى مستوى الهجوم جاء الهلال كأقوى الأندية هجوماً بـ 38 هدفاً متفوقاً على الاتحاد الذي تراجع للمركز الثاني بـ 36 هدفاً، فيما جاء الباطن كأضعف خطوط الهجوم بـ 13 هدفاً.