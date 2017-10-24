بالأرقام .. تعرف على سجل رونالدو الحافل بالإنجازات

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس الإثنين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما قرر فيفا في 2016 إنهاء تعاونه مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والتخلي، عن تقديم الكرة الذهبية، وبدأ في تقديم جائزة خاصة به.

وفيما يلي نسلط الضوء على مسيرة اللاعب البرتغالي فيما يتعلق بالأرقام والتواريخ:

تاريخ الميلاد

5 فبراير 1985 في مدينة فونشال البرتغالية.

الطول والوزن

85ر1 متر / 80 كيلوغرام.

الأندية

– فونشال دي ماديرا حتى العام 1997.

– سبورتنغ لشبونة من 1997 وحتى 2003.

– مانشستر يونايتد من 2003 وحتى 2009.

– ريال مدريد من 2009 وحتى الآن.

المباريات الدولية والأهداف

147 مباراة و79 هدفاً مع البرتغال.

أكبر الإنجازات

– بطل أمم أوروبا 2016.

– لقب بطولة العالم للأندية 2008 و2014 و2016.

– لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2008 و2014 و2016 و2017.

– لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي 2014 و2016 و2017.

– لقب بطولة الدوري الإسباني 2012 و2017.

– لقب بطولة الدوري الإنجليزي 2007 و2008 و2009.

– لقب بطولة كأس ملك إسبانيا 2011 و2014.

– لقب بطولة كأس إنجلترا 2004.

– المركز الرابع لمونديال 2006.

– وصيف بطل أمم أوروبا 2004.

– المركز الثالث في بطولة كأس القارات 2017.

الجوائز الفردية

– الكرة الذهبية 2008 و2013 و2014 و2016.

– جائزة فيفا 2008.

– جائزة الأفضل 2016 و2017.

– جائزة اللاعب الأفضل في أوروبا 2014 و2016 و2017.

– الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا 2008 و2011.

– جائزة أفضل هدف 2009.