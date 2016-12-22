بالفيديو .. الأهلي يكتسح الإتفاق بالأربعة

حقق الأهلي فوزاً كبيراً أمام ضيفه الاتفاق 4-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس لحساب الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين.

افتتح اللاعب محمد أمان أهداف الأهلي في الدقيقة 20، قبل أن ينجح اللاعب هزاع الهزاع في إدراك التعادل للاتفاق في الدقيقة 23، بعد بدقيقة عاد الأهلي للتقدم عن طريق مهاجمه عمر السومة.

في الشوط الثاني ضاعف الأهلي تقدمه بهدف ثالث عن طريق علي عواجي في الدقيقة 60، قبل أن يعود السومة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة انفرد الأهلي بوصافة دوري جميل مؤقتاً بـ 31 نقطة، انتظارا لنتيجة مباراة الاتحاد صاحب نفس الرصيد أمام الرائد الجمعة لحساب نفس الجولة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.