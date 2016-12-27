بالفيديو .. الاتحاد يُبدع ويُمتع ويهزم الأهلي بالثلاثة

حقق الاتحاد فوزاً مثيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” ليتأهل إلى لمواجهة النصر في نهائي كأس ولي العهد تمكن المهاجم التونسي تمكن من إحراز الهدف الأول للاتحاد عند الدقيقة 28 وأضاف المصري “كهربا” الهدف الثاني من كرة رائعة عند الدقيقة 37 لينتهي عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض الأهلي وتمكن من هدافه السوري عمر السومة عند الدقيقة 72 وأضاف السومة هدف التعادل الثاني للأهلي من ضربة جزاء عند الدقيقة 77 وتمكن اللاعب فهد المولد من خطف الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 89.