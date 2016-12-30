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بالفيديو .. الوحدة يقلب الطاولة على الرائد بثنائية

بالفيديو .. الوحدة يقلب الطاولة على الرائد بثنائية
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للكاتب :الجماهير    |    3 مشاهدة
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قلب الوحدة تأخره أمام ضيفه الرائد بهدف لفوز مثير 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين، ليتسعيد الفريق ذاكرة الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية.

تقدم الرائد أولاً عن طريق إسماعيل بانغورا من ركلة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يتمكن مختار فلاتة من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

وتمكن اللاعب كامل الموسى من تسجيل هدف الفوز الثمين لفريقه في الدقيقة 86.

ورفع الوحدة رصيده لـ 13 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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