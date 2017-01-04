بالفيديو .. توتنهام يُسقط تشيلسي بثنائية

وضع توتنهام هوتسبير حدا لسلسلة انتصارات ضيفه تشيلسي التي استمرت طوال 13 مباراة متتالية ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2 / صفر في ختام المرحلة العشرين للمسابقة الأربعاء.

ورغم الخسارة، ظل تشيلسي في صدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 42، ليرتقي إلى المركز الثالث.

وارتدى النجم الشاب ديلي آلي ثوب الإجادة في المباراة بعدما سجل هدفي توتنهام في الدقيقتين الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و54 ، عبر ضربتي رأس رائعتين من صناعة اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن، ليواصل بذلك ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

ونجح آلي في التسجيل في سبع مناسبات خلال المباريات الأربع الأخيرة، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى عشرة أهداف حتى الآن.

وثأر توتنهام بهذا الفوز من خسارته 1 / 2 أمام تشيلسي في مباراتهما بالدور الأول للمسابقة هذا الموسم في شهر نوفمبر الماضي، كما حرمه من أن يكون أول فريق يحقق 14 فوزا متتاليا خلال موسم واحد في البطولة، فيما ظل تشيلسي عاجزا عن تحقيق أي انتصار على ملعب (وايت هارت لين) معقل توتنهام في المسابقة منذ أكتوبر عام 2012 .