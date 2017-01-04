بالفيديو .. ريال مدريد يُنهي على إشبيلية بثلاثية

تأهل ريال مدريد إكلينيكيا لدور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما أكرم ضيافة إشبيلية بثلاثية دون رد مساء الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

جاءت الأهداف الثلاثة للفريق الملكي في الشوط الأول وحملت توقيع كل من الكولومبي خاميس رودريجيز، ثنائية في الدقيقتين 11 و 44 (من ركلة جزاء)، والفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة 29.

ووضع هذا الانتصار المريح أكثر من قدم للفريق الملكي في دور الثمانية قبل مباراة الإياب بين الفريقين يوم 12 من هذا الشهر على ملعب “رامون سانشيز بيثخوان” بإقليم الأندلس.

كما حافظ الفوز على رقم الفرنسي زين الدين زيدان القياسي مع الفريق في عدم الخسارة خلال 38 مباراة متتالية، منذ آخر هزيمة لهم في 6 أبريل الماضي أمام فولفسبورج الألماني في ذهاب دور الـ8 لدوري الأبطال الموسم الماضي بهدفين نظيفين.