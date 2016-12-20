بايرن ميونيخ يؤكد غياب بواتنغ 6 أسابيع

أعلن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بايرن ميونخ أنه سيفتقد المدافع جيروم بواتنغ 6 أسابيع على الأقل، بعد خضوعه لجراحة اليوم الثلاثاء، إثر إصابته خلال إحدى تدريبات الفريق.

وقال بايرن في بيان إن لاعب منتخب ألمانيا سقط خلال تدريب الأسبوع الماضي، وأصيب في عضلات الصدر.

وسيغيب بواتنغ عن استئناف المسابقة في 20 يناير المقبل، بعد العطلة الشتوية.

وقال طبيب بايرن فولكر براون: “نجحت الجراحة.. في حال كانت عملية التعافي مثالية فإن عودة جيروم ستستغرق نحو ستة أسابيع”.

ويخوض بايرن، متصدر الدوري، آخر مباراة بالدوري هذا العام أمام لايبزيغ، الذي يتقاسم معه الصدارة، غداً الأربعاء، قبل أن تبدأ العطلة الشتوية لمدة شهر واحد.