بايرن ميونيخ يحدد مدربه القادم خلفاً لـ هاينكس

أكدت تقارير صحافية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ، حدد بالفعل هوية المدير الفني الذي سيخلف يوب هاينكس، بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد النادي البافاري مع هاينكس مطلع أكتوبر الجاري، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أقيل من منصبه لسوء نتائج الفريق.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن مهمة هاينكس تكمن في إعادة ترتيب صفوف الفريق بعد الخلافات الكبيرة التي حصلت في عهد أنشيلوتي، على أن يرحل المدرب المخضرم بعد نهاية الموسم الجاري.

وكشفت الصحيفة أن إدارة النادي تفاوض المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند الألماني، توماس توخيل (44 عاماً)، على أن يتسلم مهامه مع نهاية الموسم الحالي.