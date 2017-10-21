بايرن ميونيخ يحقق أرباحاً قياسية رغم الموسم المخيب

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

حقق فريق بايرن ميونخ بعض النتائج المخيبة داخل الملعب في الموسم الماضي، ولكن البطل القياسي في ألمانيا كشف اليوم السبت عن تحقيق مستوى قياسي من الدخل والأرباح.

ورغم خروج بايرن من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وخسارته في المربع الذهبي لكأس ألمانيا، سجل بطل البوندسليغا دخلاً بلغ 640 مليون و458 ألف يورو (754 مليون و71 ألف دولار) مما يزيد الأرباح قبل الضرائب بنسبة 2ر22% بقيمة 66 مليون و200 ألف يورو.

وقال المدير المالي للنادي، يان كريستيان دريسن: “إخفاقنا في عبور دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وعدم الوصول لنهائي كأس ألمانيا كلفنا نحو 25 مليون يورو”.

وأضاف دريسن: “لكن رغم ذلك تمكنا من تحقيق أرباح وبقينا في مقدمة الأندية الأوروبية من الناحية المالية”.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه: “النتائج كانت مثالاً جيداً على حقيقة وصلابة السياسات المالية.. نريد أن نصبح أبطالاً لألمانيا ونريد أيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا”.