بايرن ميونيخ يسعى لمواصلة صحوته في الدوري الألماني

رغم أن فريق بروسيا دورتموند هو متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ولكن بايرن ميونخ، حامل اللقب، يدخل منافسات الجولة التاسعة بمعنويات مرتفعة للغاية.

ويمر فريق بايرن ميونخ بانتعاشة كبيرة تحت قيادة مدربه يوب هاينكس قبل مواجهة هامبورغ السبت المقبل، بينما يتطلع بروسيا دورتموند لمصالحة جماهير عندما يحل ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت.

وكان بايرن ميونخ فاز على سلتيك الإسكتلندي 3-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، فيما تعادل بروسيا دورتموند مع أبويل نيقوسيا 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في مباراتين تحت قيادة هاينكس، سجل خلالهما ثمانية أهداف ولم يتلق أي هدف، وفجأة نسي الجميع عدم الثقة فى النفس التى ظهرت في نهاية حقبة أنشيلوتي.

ولكن يرجح عدم وجود أي شخص في ميونخ انخدع بأن الانتصارين، على فريقين متواضعين، جعلا الفريق يكمل طريق العودة للانتصارات.

ويمر هامبورغ بضغوط كبيرة، إذ حصد نقطة واحدة فقط في آخر ست مباريات ويقبع في المركز الخامس عشر، بفارق هدف واحد فقط عن المركز الذي يلعب صاحبه دوراً فاصلاً للبقاء في بوندسليغا.

ولدى هامبورغ سجل بائس في مواجهة بايرن، إذ خسر 2-9 و0-8 و0-6 و0-5 وجاءت هذه النتائج بعد آخر فوز حققه هامبورغ على بايرن ميونخ في 2009.

ويتصدر بروسيا دورتموند جدول الترتيب متفوقاً على ملاحقه بايرن بفارق نقطتين، ولكنه خسر في آخر مبارياته بالدوري أمام لايبزغ، وأصبحت آماله في التأهل بدوري أبطال أوروبا معلقة بأمل ضعيف وذلك بعد التعادل أمام أبويل نيقوسيا.

وسيكون فرانكفورت، صاحب المركز السابع، منافساً قوياً أمام جماهيره ويتعين على دورتموند أن يتطور للتعافي محلياً.

وتفتتح مباريات هذه الجولة عندما يلتقي شالكة مع ماينز غداً الجمعة بينما يلعب لايبزغ مع شتوتغارت السبت، وبروسيا مونشنغلادباخ مع باير ليفركوزن وأوغسبورج مع هانوفر.