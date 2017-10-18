بايرن ميونيخ يضمد جراحه مع عودة هاينكس

فاز بايرن ميونخ 3-0 بسهولة على سيلتيك ليقتنص المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، في عودة مظفرة للمدرب يوب هاينكس للمسابقة العريقة بعد تتويجه بلقبها في 2013.

وفرض بايرن سطوته بعدما تقدم بهدفي توماس مولر ويوشوا كيميش في الشوط الأول ثم أضاف ماتس هاميلس هدفاً ثالثاً في الدقيقة 51.

ولم يكن سيلتيك نداً لبايرن الذي أراد الاستفاقة بعد خسارته 0-3 أمام باريس سان جيرمان الشهر الماضي، والتي دفعت بطل ألمانيا للانفصال عن المدرب كارلو أنشيلوتي وإعادة هاينكس الفائز بالثلاثية في موسمه الأخير مع العملاق البافاري.

وأصبح هاينكس (72 عاماً) المدرب الأكبر سناً في تاريخ دوري الأبطال.

ويملك بايرن الآن 6 نقاط من 3 مباريات متفوقاً بثلاث نقاط على سيلتيك بينما يتأخر بثلاث نقاط خلف سان جيرمان المتصدر.