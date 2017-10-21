بايرن ميونيخ يعتلي الصدارة بفوز صعب على هامبورغ

استغل فريق بايرن ميونخ سقوط بروسيا دورتموند في فخ التعادل مع مضيفه إينتراخت فرانكفورت 2-2، وقاسمه صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه هامبورغ 1-0 اليوم السبت، في الجولة التاسعة من البوندسليغا.

واستمرت النتائج الإيجابية لبايرن تحت قيادة هاينكس الذي خلف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني مؤخراً، في رابع ولاية له مع النادي البافاري، إذ حقق الفريق فوزه الثاني على التوالي في البوندسليغا وفوزه الثالث على التوالي على مستوى جميع المسابقات بعد فوزه في دوري أبطال أوروبا على سلتيك الإسكتلندي 3-0 الأربعاء الماضي.

ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الفرنسي كورينتين توليسو الوافد الصيف الماضي من صفوف ليون، والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 52 إثر تمريرة من ديفيد ألابا فشل دفاع هامبورغ في التعامل معها لتصل الكرة إلى توماس مولر الذي سدد كرة ضعيفة ارتدت من الدفاع إلى توليسو الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

ولعب هامبورغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد مدافعه جيديون يونغ بعد تدخل قوي من الخلف علي كينغسلي كومان.

وتجمد رصيد هامبورغ عند سبع نقاط ليبقى في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب ريد بول أرينا قاد لاعب الوسط النم