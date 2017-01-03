بايرن ميونيخ يعين مساعداً جديداً لأنشيلوتي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، أن هيرمان غيرلاند سيتولى على الفور منصب المدرب الثاني للفريق خلفاً لبول كليمنت، الذي أعرب عن رغبته في الانتقال للبرميير ليغ، وتحديداً إلى سوانزي سيتي.

وذكر البايرن في بيان أن قرار تعيين غيرلاند اتخذته بشكل مشترك إدارة النادي والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي كان كليمنت مساعداً له في ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي.

وأشاد رئيس بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغيه، بكليمنت كمدرب محترف ومخلص وكفء، مبيناً أن النادي لم يرغب في الوقوف في طريق الفرصة التي واتته ليكون مدرباً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف مدير النادي الألماني: “نتمنى له الأفضل من أجل مستقبله”.

وكان غيرلاند (62 عاماً) درب الفريق الثاني للبايرن بين عامي 2001 و2009، وفي أبريل الماضي عاد للعمل مع أنشيلوتي بالفريق الأول، الذي سبق وساعد فيه أسلافه لويس فان غال ويوب هاينكس وبيب غوارديولا.