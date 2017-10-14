بايرن ميونيخ يكتسح فرايبورغ بخماسية

استهل يوب هاينكس رحلة العودة لتدريب حامل اللقب بايرن ميونخ بقيادته لفوز مثير على ضيفه فرايبورغ 5-0 اليوم السبت، في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وفي مباريات أخرى فاز ماينز على ضيفه هامبورغ 3-2، وشالكه على مضيفه هيرتا برلين 2-0، وإينتراخت فرانكفورت على مضيفه هانوفر 2-1، وتعادل هوفنهايم مع ضيفه أوغسبورغ 2-2.

وتقدم بايرن بهدف بنيران صديقة في الدقيقة الثامنة سجله مدافع فرايبورج يوليان شوستر بطريق الخطأ في مرماه، وأضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 42 وتكفل الإسباني تياغو ألكانترا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم سجل البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 75، قبل أن يختتم جوشوا كيميتش التسجيل في الوقت بدل الضائع.

ورفع بايرن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر بروسيا دورتموند، والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه لايبزغ، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.