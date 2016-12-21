بايرن ميونيخ يكتسح لايبزيغ بثلاثية

أكد بايرن ميونيخ أنه مازال المرشح الأوفر حظا للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندزليجا) للموسم الخامس على التوالي، بعدما كشر عن أنيابه وسحق ضيفه لايبزيغ «الحصان الأسود للبطولة»، بثلاثة أهداف نظيفة، في قمة مباريات المرحلة السادسة عشرة للمسابقة، الأربعاء.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز هيرتا برلين على دار مشتاد «2-0»، وفرايبورج على مضيفه إنجولشتاد «2-1»، فيما تعادل هوفنهايم مع ضيفه فيردر بريمن «1-1»، وكولن مع ضيفه بايرليفركوزن بالنتيجة ذاتها.

وانفرد بايرن، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 26 لقبا، بصدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، محققا فوزه الثاني عشر هذا الموسم في البطولة، والخامس على التوالي، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزيج، الصاعد حديثا للمسابقة، الذي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، ليظل في المركز الثاني.

وحسم بايرن الأمور تماما لمصلحته في الشوط الأول، الذي قدم خلاله أحد أفضل عروضه هذا الموسم، بعدما تلاعب بدفاع لايبزيج وسجل أهدافه الثلاثة، عن طريق تياجو ألكانتارا وتشابي ألونسو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 17 و25 و45 من ركلة جزاء.

وتضاعفت معاناة لايبزيج خلال هذا الشوط بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إيميل فورسبيرج في الدقيقة .30

وكان بمقدور بايرن أن يزيد غلته من الأهداف في الشوط الثاني، إلا أن نجومه واجهوا سوء حظ بالغ بعدما أضاعوا أكثر من فرصة سهلة أمام المرمى كانت كفيلة بفوزهم بعدد وافر من الأهداف، لينهي الفريق البافاري مبارياته في المسابقة هذا العام على أحسن وجه، وينصب نفسه بطلا للشتاء.