بايرن يتربص بلايبزغ للإنفراد بصدارة الدوري الألماني

يتطلع بايرن ميونخ إلى فض الاشتباك على صدارة الدوري الألماني، من خلال مباراته المرتقبة الأربعاء أمام ضيفه وشريكه في الصدارة لايبزغ، وذلك قبل الدخول في فترة “البيات الشتوي” بعد مباريات الجولة 16 من المسابقة، التي تقام على مدار اليومين المقبلين.

ويتصدر بايرن حمل اللقب جدول المسابقة برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام لايبزغ مفاجأة البطولة هذا الموسم.

ولهذا، ستكون المباراة بينهما بعد غد قمة غير تقليدية في البوندسليغا قبل بدء العطلة الشتوية التي تستمر حتى استئناف فعاليات المسابقة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل بلقاء فرايبورغ مع بايرن أيضاً.

ولم يكن نادي “آر بي لايبزغ” موجوداً عندما واجه بايرن آخر فريق صاعد لدوري الدرجة الأولى يطمح في منافسة ومناطحة الكبار.

وانطلق “آر بي لايبزغ” بسرعة الصاروخ ليتقدم من الدرجة السابعة في بطولات الدوري بألمانيا حتى صعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى، علماً بأنه يحظى بالدعن من قبل شركة ريد بول النمساوية العملاقة لمشروبات الطاقة.

ولم تتوقف انطلاقة لايبزغ عند هذا الحد حيث قدم الفريق مسيرة ناجحة في موسمه الأول بدوري الدرجة الأولى وتصدر جدول المسابقة قبل أن يتراجع مؤخراً للمركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف بايرن.

ويبدو لايبزغ مستعداً لهذه المواجهة الصعبة حيث استعاد الفريق اتزانه سريعاً بعد الهزيمة 0-1 أمام إنغولشتات، وهي الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي، وفاز 2-0 السبت على هيرتا برلين صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل، ظهر بايرن بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل غير مقنع مجدداً رغم فوزه 1-0 أمس الأحد على دارمشتات صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة وذلك بفضل لمسة سحرية من اللاعب العبقري دوغلاس كوستا.

وفيما يواجه لايبزغ كراهية كبيرة من عدد كبير من المشجعين الألمان بسبب رعاية “ريد بول” للنادي ، نال الفريق الصاعد احترام منافسيه بفضل الأداء السريع والتنفيذ الرائع للمرتدات السريعة.

ويتصدر بايرن ولايبزغ جدول المسابقة بفارق 9 نقاط أمام هوفنهايم وهيرتا برلين فيما يأتي بوروسيا دورتموند وإنتراخت فرانكفورت في المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 26 نقطة لكل منهما.