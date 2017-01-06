باير ليفركوزن يرفض تجديد عقد تشيتشاريتو

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن باير ليفركوزن الألماني لا يعتزم تمديد فترة تعاقده مع المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو”، وإنما يخطط لبيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويستمر العقد الحالي لهيرنانديز مع ليفركوزن حتى يونيو 2018، لكن صحيفة ذا غارديان البريطانية ذكرت اليوم الجمعة، أنها علمت بأن ليفركوزن يعتزم بيع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقاً، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أن تقارير إخبارية في ألمانيا تحدثت عن احتمال انتقال هيرنانديز مقابل 25 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لم يتلق النادي أي عروض ولا يعتزم بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً خلال يناير الجاري، حسب ما ذكرته “ذا غارديان”.

وكان هيرنانديز قد انضم إلى ليفركوزن في أغسطس 2015، في صفقة متواضعة بلغت قيمتها 11 مليون يورو بعد أن حقق نجاحاً محدوداً خلال فترة إعارته لريال مدريد في موسم 2014 / 2015، وفي ظل حقيقة أن هيرنانديز سيكون في الثلاثين من عمره بموعد انتهاء عقده مع ليفركوزن، يتطلع النادي الألماني إلى الاستفادة المالية ببيع اللاعب.

وسجل هيرنانديز 5 أهداف فقط خلال 15 مباراة مع ليفركوزن بالدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم.