بخل مالك شركة الطيران أودى بحياة فريق شابكوينسي !

كشفت صحيفة سول دي باندو البوليفية أن لاعبي نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، قاموا بجمع أموال فيما بينهم لشراء الوقود الخاصة للطائرة التابعة لشركة لاميا للطيران، وذلك خلال رحلتهم من أسونسيون عاصمة باراغواي إلى مدينة ميديين في كولومبيا.

وقالت الصحيفة في عددها الإلكتروني: “قام لاعبو الفريق الكولومبي وهم على متن الطائرة بجمع مبلغ 3 آلاف دولار، الذي كان ضرورياً لتزويد الطائرة بحصة إضافية من الوقود بمدينة كوبيخا شمالي بوليفيا”.

وحدثت الواقعة المذكورة في الأول من نوفمبر الماضي، عقب المباراة، التي تعادل فيها أتلتيكو ناسيونال مع سيرو بورتينيو على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو في أسونسيون.

ونشرت الصحيفة البوليفية صوراً يظهر فيها لاعبو أتلتيكو ناسيونال مع رجل الأعمال الفنزويلي ريكاردو الباسيتي، مالك الطائرة.

وأكدت سول دي باندو أن الباسيتي رفض دفع النقود الضرورية لشراء وقود الطائرة، مما دفع اللاعبين لجمع 3 آلاف دولار، السعر المحدد للوقود الإضافي.

وتحطمت الطائرة المذكورة في 28 نوفمبر الماضي، وكان على متنها فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم، مما أسفر عن مقتل 71 شخصاً، فيما نجا 6 أشخاص آخرون.

وأشارت سول دي باندو إلى أن الباسيتي كان يضغط بشكل مستمر على الطيارين لكي يقوموا برحلاتهم بالحد الأدنى من الوقود، دون اللجوء إلى التزود بوقود إضافي، إذ أن رجل الأعمال الفنزويلي مع 5 شركاء آخرين، مالكين للطائرة، يعتبر المسؤول عن دفع ثمن هذا الوقود الإضافي، ولكنه كان يرفض تنفيذ ذلك.

وكشفت هيئة الطيران المدني في كولومبيا أمس الإثنين، عن تقرير مبدئي لها يفيد بأن الوزن الزائد ونقص الوقود يعتبران السبب الرئيسي وراء حادثة الطائرة المذكورة في كولومبيا.

وكان فريق شابكوينسي البرازيلي في طريقه إلى مدينة ميديين الكولومبية لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس سودامريكا أمام أتلتيكو ناسيونال في 30 نوفمبر الماضي.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” شابكوينسي بطلاً للنسخة الأخيرة من البطولة تكريماً لضحايا الحادث.