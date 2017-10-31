بدء بيع تذاكر مباراة السوبر كلاسيكو الأرجنتيني

طرح نادي ريفر بليت الأرجنتيني، تذاكر مباراة “السوبر كلاسيكو” أمام الغريم التقليدي بوكا جونيورز الأحد المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري المحلي.

وسيكون بإمكان أعضاء النادي فقط شراء تذاكر المباراة، التي تتراوح أسعارها بين 300 بيزو (نحو 16.7 دولار) وحتى 800 بيزو (44.6 دولار).

ويستقبل ريفر بليت بـ12 نقطة، غريمه البوكا المتصدر بـ21 نقطة، على ملعب المونومنتال في العاصمة بوينوس آيرس.

ولم يعرف الفريق الملقب بـ”المليونيرات” طعم الانتصار خلال المواجهات الأربع الأخيرة، إلا أنه خاض غالبية تلك المواجهات بمجموعة من الشباب والبدلاء بسبب انشغاله بالهدف الأكبر وهو التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس.