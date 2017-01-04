برازيلية تكشف تلاعب برشلونة في التعاقد مع نيمار

فضحت صحيفة غلوبو سبورتي البرازيلية رئيس نادي برشلونة الإسباني غوسيب ماريا بارتوميو في قضية نيمار دا سيلفا والتعاقد معه في عام 2013 من نادي سانتوس.

وأضافت صحيفة آس والتي تنقل التقرير من الصحيفة البرازيلية، بحسب أوليه عربية، أن بارتوميو في محادثاته مع رئيس النادي وقتها ساندرو روسيل أكد على أهمية عدم علم الجماهير الخاصة بالنادي البرازيلي أننا نتفاوض من أجل نيمار.

وتابع: “كانت هناك موافقة مبدئية بيننا ونيمار لذلك المفاوضات والتوقيع تم في سلاسة ولم يكن بالأمر الصعب على أدارة الفريق”.

بارتوميو اعترف أيضاً أنه دفع مبلغ مسبق قبل التوقيع بقيمة 10 ملايين يورو كدفعة، ولكن كل شئ كان يشير نحو اتمام صفقة نيمار بالإضافة للاهتمام بثلاثة لاعبين آخرين رحلوا لصفوف أندية بأوروبا.

وأختتم بارتوميو تصريحاته، بأن نيمار هو الذي كان يتواجد في سانتوس وقتها وانتهى العقد ووقع مع برشلونة وكان لابد وأن ندفع مقدم عقد حتى لا يرحل لأي نادي آخر.