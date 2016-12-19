برشلونة في مواجهة سهلة في الكأس بدون الثلاثي

يرصد برشلونة حامل اللقب بطاقته إلى دور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، عندما يخوض إياب دور الـ32 أمام ضيفه هيركوليس اليكانتي من الدرجة الثالثة الأربعاء.

ويخوض النادي الكاتالوني المباراة في غياب الثلاثي المرعب المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز (يتصدارن لائحة هدافي الليغا برصيد 12 هدفاً لكل منهما) والبرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما قرر مدربهم لويس إنريكي منحهم عطلة مبكرة وتحديداً عقب الفوز الكبير على الجار إسبانيول 4-1 أمس الأحد في ختام الجولة 16.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي عقب المباراة: “لن نوجه إليهم الدعوة لمباراة الكأس وهم من الآن في عطلة”.

ويرغب النادي الكاتالوني الأربعاء في حجز بطاقته الى الدور المقبل واللحاق بغريمه التقليدي ريال مدريد، الذي كان حسم تأهله أواخر الشهر الماضي على حساب كولتورال ليونيسا (7-1 و6-1) بسبب مشاركته في مونديال الأندية الذي توج بلقبه أمس الأحد على حساب كاشيما إنتلرز الياباني (4-2 بعد التمديد، 2-2 في الوقت الإصلي).

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 خارج قواعده ذهاباً، وهو سيحاول استغلال لعبه على أرضه وأمام جماهيره لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

وهنا برنامج الاياب (بين قوسين نتائج الذهاب):

– الثلاثاء:

فياريال – توليدو (3-0)

ريال سوسييداد – بلد الوليد (3-1)

أتلتيكو مدريد – غيخويلو (6-0)

ملقا – قرطبة (0-2)

لاس بالماس – هويسكا (2-2)

– الأربعاء:

خيخون – إيبار (2-1)

إشبيلية – فورمنتيرا (5-1)

لاكورونيا – بيتيس (0-1)

فالنسيا – ليغانيس (3-1)

اوساسونا – غرناطة (0-1)

برشلونة – هيركوليس (1-1)

– الخميس:

سلتا فيغو – مورسيا (1-0)

ألافيس – جيمناستيك (ثانية) (3-0)

إسبانيول – الكوركون (1-1)

بلباو – راسينغ سانتاندر (2-1)