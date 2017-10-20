برشلونة يبدأ مفاوضاته من جديد لضم كوتينيو

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، اليوم الجمعة، أن برشلونة الإسباني سيفتح باب التفاوض مع ليفربول مجدداً من أجل ضم لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سيتقدم بعرض الأسبوع المقبل لإدارة ليفربول من أجل التعاقد مع كوتينيو، مشيرة إلى أن البرسا على استعداد لدفع 80 مليون يورو لـ”الريدز”، إلى جانب 30 مليون كمتغيرات.

ويفضل برشلونة التعاقد مع كوتينيو في يناير المقبل، وعدم الانتظار حتى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن انضمام اللاعب البرازيلي إلى صفوف “البلوغرانا” سيحرمه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا حتى نهاية الموسم

ويعول كوتينيو، الذي أبدى رغبته في الرحيل إلى صفوف النادي الكاتالوني، على الوعد الذي أطلقته إدارة نادي ليفربول، بالسماح للاعب بترك صفوف الفريق، بعد رفض بيعه في الميركاتو الصيفي الماضي.