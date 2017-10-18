برشلونة يحضر لضم لاعب أياكس أمستردام

يبحث برشلونة الإسباني عن قلب دفاع يناسب خصائص النادي الكاتالوني، مثلما طلب مدربه إرنستو فالفيردي عند توليه قيادة الفريق.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في نسختها الإلكترونية اليوم الأربعاء، أن الهولندي الصاعد ماتياس دي ليخت، (19 عاماً)، الذي يلعب في صفوف أياكس الهولندي على رادار البرسا.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي للبرسا، روبرت فيرنانديز، يروق له أيضاً لاعب آر بي لايبزيغ الألماني، الفرنسي دايوت أوباميكانو (18 عاماً)، ونظراً لتنافس فريقه الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا سيكون من الصعب الاستغناء عن خدماته.

ولمهارات دي ليخت الذي أصبح لاعباً أساسياً في أياكس، قرر النادي الهولندي تجديد تعاقده معه حتى عام 2021.

وتناسب مهارات دي ليخت بشكل مثالي البرسا من حيث النواحي الفنية والسرعة والقوة والتسديد الجيد للكرة.

كما ذكرت الصحيفة أن الفرنسي-السنغالي خاليدو كوليبالي (لاعب نابولي) والسلوفاكي ميلان سكرينيار (لاعب إنتر ميلانو) كانا على رادار البرسا، ولكن فريقيهما طلبا مقابلاً مادياً غير معقول لبيعهما، إذ حددا مبلغ 60 مليون يورو كبداية للتفاوض.