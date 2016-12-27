برشلونة يحلم بالتعاقد مع نجم ريال مدريد !

أعرب العديد من حاملي الأسهم في نادي برشلونة الإسباني عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد، حسب نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مع 300 مساهم في النادي الكتالوني.

ولم يكن اختيار أي من المشاركين في استطلاع الرأي يصب في صالح كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيما أو غاريث بيل أو أي لاعب آخر من فئة الكبار في النادي المدريدي، لكن كان مودريتش الخيار الأول والأخير لأنصار برشلونة.

ويحظى أسلوب لعب مودريتش بإعجاب مشجعي “كامب نو”، معقل برشلونة، للدرجة التي لا يبدو واضحاً بالنسبة لهم أي بديل آخر من أجل تدعيم صفوف فريقهم المفضل.

وكان الرأي الثاني لأنصار برشلونة، في حال الاخفاق في الحصول على خدمات النجم الكرواتي، هو تصعيد لاعب من قطاع الناشئين أو عدم التعاقد مع أي لاعب آخر على الإطلاق.

وفي نفس الاستطلاع، الذي أجرته “موندو ديبورتيفو”، يرى 84% من جماهير برشلونة، أن ناديهم هو الأقرب لحسم لقب بطولة الدوري الإسباني، رغم فارق النقاط الـ7 وغريمه التاريخي ريال مدريد.

فيما كان 54 من المشاركين في الاستطلاع أكثر تفاؤلاً وأكدوا على فوز برشلونة بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال).