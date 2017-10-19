برشلونة يستضيف ملقا .. وريال مدريد أمام مهمة سهلة

يستضيف فريق برشلونة على ملعبه كامب نو السبت المقبل ملقا متذيل الليغا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما سيحاول ريال مدريد الفوز على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام إيبار.

ويخوض البرسا، الذي يدربه إرنستو فالفيردي، هذا اللقاء بعد أن فاز في سبع مباريات بالليغا وتعادل في واحدة فقط خلال الجولة الماضية أمام أتلتيكو مدريد بهدف لكل منهما.

ولا ينتظر أن يمثل ملقا عقبة أمام الكاتالوني، فهو يقبع في المركز العشرين والأخير بالليغا برصيد نقطة واحدة كان حصدها من التعادل أمام أتلتيك بلباو 3-3، ليصبح أبناء المدرب، ميتشيل غونزاليس، في مأزق رغم أن البطولة مازالت في بدايتها.

ويغيب عن ملقا في هذا اللقاء خوسيه روثيو بسبب عقوبة الإيقاف، ولاعب الوسط الصربي زدرافكو بسبب إصابة في الساق اليسرى، بينما توجد شكوك حول مشاركة الحارس روبرتو خيمينيز.

أما البرسا فيدخل هذه المباراة بعد فوزه على أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لواحد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكنه لا يمكنه أن يكون واثقاً ففي الموسم الماضي تعادل أمام ملقا في الكامب نو.

وسيحاول الفريقان في مواجهة السبت العودة لتحقيق الانتصارات في الوقت الذي يحتل فيه برشلونة صدارة الليغا برصيد 22 نقطة بفارق أربع عن فالنسيا الوصيف.

وسيخوض فالنسيا مواجهة معقدة أمام إشبيلية السبت المقبل أيضاً، علماً بأن الأخير سيحاول الانتفاضة بعد هزيمته الكبرى أمام سبارتاك موسكو في التشامبيونز ليغ 5-1 وقبلها أمام أتلتيك في الجولة الماضية بالليغا، بينما حقق أبناء المدرب، مارسلينو غارسيا تورال، الفوز في أربع مباريات متتالية مما جعل الفريق يتطور ويشعر بالثقة.

ويعود الريال حامل اللقب للعب في البيرنابيو الذي يحقق نتائج ليست جيدة فيه هذا الموسم، إذ مني بهزيمة واحدة وتعادل ثلاث مرات فيه بينهما مباراتان في الليغا وواحدة في التشامبيونز أمام توتنهام.

وسيسعى إيبار في مباراة الأحد المقبل لاستغلال هذا الأمر على أمل خطف الفوز أو التعادل في البرنابيو، علماً بأن الريال يحتل حالياً المركز الثالث في الليغا بـ17 نقطة بينما يقبع إيبار في المركز السادس عشر بسبع نقاط.

وسيحل أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الرابع بـ16 نقطة) ضيفاً على سلتا فيغو في ملعب “بالايدوس”، علماً بأن الأخير في حالة استفاقة بعد البداية السيئة له في الليغا، ويحتل الآن المركز العاشر بـ11 نقطة.

وأوقف “الروخيبلانكوس” سلسلة انتصارات البرسا في الجولة الماضية بالليغا، ولكن معنويات لاعبيه تراجعت بعد التعادل أمام كارباكا أغدام الآذري في دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق الجولة التاسعة من الليغا السبت المقبل بمواجهة ليفانتي أمام خيتافي، بينما يلعب ريال بيتيس أمام ألافيس ثم يحل إشبيلية ضيفاً على فالنسيا وفي ختام اليوم سيواجه برشلونة فريق ملقا.

وفي منافسات الأحد يلعب فياريال أمام لاس بالماس وسلتا فيغو مع أتلتيكو مدريد وليغانيس أمام أتلتيك بلباو، ثم يحل إيبار ضيفاً على الريال.

وتختتم الجولة الإثنين المقبل بمواجهتي ريال سوسييداد أمام إسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا مع جيرونا.