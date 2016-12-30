برشلونة يستغني عن فيدال مقابل 15 مليون يورو

كشفت تقارير إخبارية عن موافقة نادي برشلونة عن الاستغناء عن ظهيره الإسباني، أليكس فيدال، خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم مقابل 15 مليون يورو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن فيدال لم يقم بإبلاغ إدارة النادي كتابياً برغبته في الرحيل، لكن حال قام بذلك هو أو وكيل أعماله، وهو الأمر المتوقع بحسب الصحيفة، فالسعر المحدد لبيعه سيكون 15 مليون يورو.

وأضافت أن قيمة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قابلة للتفاوض، وأن فكرة إعارته لناد آخر واردة أيضاً.

وكانت تقارير إخبارية قد أكدت أخيراً اقتراب بطل الدوري من الظفر بخدمات الظهير الأيمن الشاب لفالنسيا، البرتغالي جواو كانسيلو، ولكن بدءاً من الموسم المقبل، وذلك لسد العجز الواضح في هذا المركز بعد رحيل البرازيلي داني ألفيس لصفوف يوفنتوس الإيطالي وعدم اقتناع المدرب لويس إنريكي بمستوى فيدال، وهو ما يفتح الباب أمام رحيل الأخير.

واضطر إنريكي لاستخدام لاعب الوسط، سيرجي روبرتو في هذا المركز، لعدم ثبات مستوى فيدال، الذي اعترف بالأمر أخيراً في تصريحات صحافية.