برشلونة يصطدم مع بلباو العنيد في الليغا

يتوجه فريق ريال مدريد لإقليم كاتالونيا الأحد المقبل، لمواجهة جيرونا في مباراة يخيم عليها التوتر السياسي، بسبب محاولات الإقليم الرامية إلى الانفصال عن إسبانيا.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، قرر أعضاء نادي العاصمة من قبل عدم التنقل باستخدام حافلاتهم الخاصة التي تحمل شعار الفريق أثناء توجههم للملعب، خوفاً من أن تكون تلك الحافلات هدفاً لجماهير غاضبة.

ويزور الريال، الذي يعتبر رمزاً في إسبانيا، إقليم كاتالونيا بعد نهاية أسبوع قامت خلاله الحكومة الإسبانية بشكل مثير للجدل بتفعيل المادة 155، وبدء عملية إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة.

ومع ذلك، سيحاول الريال، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث حالياً، التركيز على كرة القدم لمواصلة ضغطه على فريق برشلونة المتصدر، الذي يبعد بفارق خمس نقاط.

ويغيب عن الريال غاريث بيل وداني كارفخال وماتيو كوفاسيتش، فيما يفتقد جيرونا، صاحب المركز الخامس عشر، خدمات كل من بيدرو ألكالا وخوسيه أوريلو سواريز.

وبينما تساهم الأبعاد السياسية في صعوبة مباراة الريال، يواجه برشلونة معركة كروية شديدة عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو، ولن تخلو المباراة من العاطفة بالنسبة لمدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، الذي ترك تدريب أتلتيك بلباو من أجل تدريب البرسا.

ويحتل أتلتيك بلباو المركز الحادي عشر وهو مركز مخيب للآمال، لذلك ينتظر ان يدخل الفريق الباسكي المباراة بهجوم مكثف من أجل تحقيق الفوز.

وتعثر بلباو أمام منافسه فورمنتيرا، المنافس بالدرجة الثالثة، بعدما تعادل بهدف لمثله في منافسات كأس الملك الأربعاء الماضي، وأبدى بينات إتشيبريا لاعب بلباو حزنه بسبب هذه النتيجة.

ويحظى بلباو بمساندة جماهيرية هائلة على ملعب سان ماميس، إذ تعتبر أحد نقاط القوة للفريق خاصة أمام برشلونة، حيث أن المواجهات التي جمعت الفريقين في السنوات الاخيرة غالباً ما يغلب عليها الندية والإثارة.

ويستمر غياب إيكر مونياين عن بلباو، ولكن المدرب خوسيه زيغاندا يأمل أن يلحق الثنائي ميكيل بالينزياغا وأوسكار دي ماركوس بالمباراة، إذ تحوم الشكوك حول مشاركتهما.

ويأمل برشلونة في عودة جوردي ألبا الذي يعاني من إصابة في الفخذ، فيما سيغيب عن الفريق عثماني ديمبلي ورافينيا ألكانتارا.

في نفس الوقت، يتطلع فريق فالنسيا، صاحب المركز الثاني، لمواصلة بدايته الرائعة بالدوري عندما يحل ضيفاً على ألافيس، صاحب المركز التاسع عشر.

وأصبح فريق فالنسيا، الذي يدربه مارسلينو غارسيا تورال، مفاجأة الموسم، لاسيما في ظل المستوى اللافت للثنائي سيموني زازا وجونكالو غويديس.

ويلتقي في ذات الجولة أتلتيكو مدريد مع فياريال وإشبيلية مع ليغانيس وخيتافي مع ريال سوسيداد وإيبار مع ليفانتي وملقة مع سلتا فيغو ولاس بالماس مع ديبورتيفو لاكورونا وإسبانيول مع ريال بيتيس.