برشلونة يعثر على أومتيتي الجديد !

كشفت تقارير إخبارية صادرة اليوم الجمعة، عن اهتمام برشلونة بضم قلب دفاع جديد، على طريقة الفرنسي صامويل أومتيتي، وهو مواطنه الشاب دايوتشانغول أوباميكانو، لاعب فريق رد بول سالزبورغ النمساوي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن برشلونة يتابع قلب الدفاع الفرنسي وأصوله من غينيا بيساو، والبالغ من العمر 18 عاماً فقط، والذي يتدرب تحت إمرة المدرب الإسباني أوسكار غارسيا غونيت.

وأوضحت أن النادي الكاتالوني كان يتابع أوباميكانو من فترة، وأن مسؤوليه قرروا قبل شهر الذهاب لمشاهدته وهو يلعب قبل أن تتأجل الزيارة، لكنه لايزال مقتنعاً بأنه يفي بالمتطلبات العديدة للعب في هذا المركز ببرشلونة.

وأوباميكانو، بحسب الصحيفة، هو نسخة من مواطنه أومتيتي (23 عاماً)، الذي انتقل للبرسا الصيف الماضي قادماً من ليون الفرنسي.

وكان أوباميكانو قد ساهم في تتويج منتخب بلاده تحت 17 عاماً بلقب أمم أوروبا، ومنذ ذلك الحين جذب اهتمام أندية كبيرة كآرسنال ويوفنتوس وبايرن ميونخ، لكن رد بول سالزبورغ تعاقد معه في النهاية مقابل 2.2 مليون يورو فقط، لكنه في النمسا أثبت نفس الجدارة والإمكانيات التي قدمها في البطولة القارية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات ستتقدم إذا لم يقرر اللاعب تجديد عقده مع النادي النمساوي والذي سينتهي في صيف 2018.

وحذرت من سعي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات أوباميكانو هذا الشتاء لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه المغربي مهدي بن عطية.