برشلونة يعلن عن الإسم الجديد لـ ملعبه

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة وقع على عقد شراكة مع شركة تقوم بتصنيع إحدى مكونات الدم البشري تدعى “غريفولز”، يتم بموجبه تغيير اسم ملعب البرسا “كامب نو” إلى “كامب نو غريفولز”.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سيعلن عن الصفقة وتغيير اسم ملعبه خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أكد في وقت سابق أن النادي يخطط لعقد جمعية عمومية استثنائية في النصف الأول من العام المقبل، لكي يقترح على الأعضاء الراعي الذي سيرتبط اسمه بملعب كامب نو.

وأوضح بارتوميو اليوم أن “المفاوضات لإيجاد شركة تضع اسمها على كامب نو تمضي في الاتجاه السليم، والإيرادات ستتجاوز المستوى المتوقع”.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة عقد الشراكة ستصل إلى 400 مليون يورو، زسيكتد حتى 30 عاماً، سيحصل النادي الكاتالوني على نصف مليون في عام.

وتعتبر غريفولز، التي تنتج عنصر بلازما الموجود في دم الإنسان، واحدة أبرز الشركات المتخصصة في هذا المجال في أوروبا.