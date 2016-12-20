برشلونة ينتظر الموافقة على مشروع تشييد كامب نو

أعرب رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الثلاثاء عن تفاؤله حيال إمكانية إتمام اتفاق مع بلدية مدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا) خلال الربع الأول من 2017 لتعديل الخطة العمرانية، بما يعطي الضوء الأخضر لمشروع تجديد ملعبه ومحيطه، ويطلق عليها “إسباي برسا”.

وخلال مؤتمر صحافي اليوم لتقييم النصف الثاني من عام 2016 ، أشار بارتوميو إلى ان النادي الكاتالوني وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع بلدية المدينة للحصول على التصاريح الإدارية للازمة لمشروع تحديث وتوسعة ملعب كامب نو.

وأوضح: “إننا متفائلون، حتى أننا نتوقع أن ننهي في النصف الأول من 2017 اتفاقاً مع المدينة للمضي قدماً في المشروع”.

وأبرز وجود تناغم جيد مع عمدة برشلونة آدا كولاو، التي أكدت كثيراً على أهمية “إسباي برسا” بالنسبة لبرشلونة وبالنسبة للنادي.

وعقب وقوع الاختيار على المهندسين المعماريين الذين سيتولون تصميم كامب نو وقصر بلوغرانا، لم يتبق أمام النادي سوى الحصول على التصاريح الإدارية للمضي قدماً في المشروع، التي يقدر البارسا تكلفتها بإحمالي 600 مليون يورو.

وأضاف بارتوميو أن النادي الكاتالوني يتوقع البدء في إنشاء الملعب الصغير الجديد بين يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2017، والذي سيقام في المدينة الرياضية سانت جوان ديسبي (برشلونة).