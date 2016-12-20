بروسيا دورتموند يجدد عقد موهبته الشابة جوليان

أعلن فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد عقده مع لاعب خط الوسط الشاب جوليان فيغل حتى 2021.

وانضم فيغل (21 عاماً) لدورتموند قادماً من “1860 ميونخ” في 2015، بعقد ينتهي في 2019، وأصبح سريعاً لاعباً مهماً في دورتموند بطل موسمي 2011 و2012.

وشارك اللاعب في 67 مباراة مع دورتمومند من أصل 75، وخاض ثلاث مباريات مع المنتخب الألماني وكان جزءاً من الفريق الذي شارك في يورو 2016.

وقال فيغل بعد التوقيع على القعد الجديد: “أشعر بأنني في منزلي بدورتموند بحس رياضي، وكذلك في الأجواء العامة.. كان قراراً منطقياً بالنسبة لي، ولم اضطر للتفكير كثيراً حول تمديد ععقدي”.

وقال مدير الكرة، مايكل زورك: “رغم صغر سنه، فإن جوليان لديه شخصية، وهي جيدة للغاية.. سعداء لأنه قرر البقاء مع النادي لمدة طويلة”.