بصاص يعود لتدريبات الأهلي .. وتمزق يُبعد هوساوي

عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب يوم راحه منحه المدير الفني كريستيان جروس للاعبين وتابع رئيس النادي الأستاذ أحمد المرزوقي الحصة التدريبية التي انطلقت عصر اليوم بملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

واكتفى لاعبو القائمة الأساسية في المباراة الماضية أمام التعاون والتي كسبها الأهلي بنتيجة ٢/٣ بإجراء تدريبات خفيفة واسترجاعية تجنباً لزيادة الأحمال وتم السماح لهم بمغادرة المران فيما استكمل بقية اللاعبين التدريبات التي ركزت على الجانب اللياقي والتكتيكي.

وشارك لاعب الفريق مصطفى بصاص في أجزاء من الحصة التدريبية في إطار برنامجه التأهيلي وصاحب ذلك قيامه بإختبارات لياقية وعضلية، فيما اكتفى عقيل بلغيث بالركض حول المضمار كما اثبتت نتائج الفحوصات التي أجراها اللاعب معتز هوساوي تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وكان مدير الفريق الأستاذ محمد شليه قد تواجد صباح اليوم الاثنين في الإجتماعي التنسيقي للأندية المشاركة في دوري ابطال آسيا بحضور لجنة المسابقات في مدينة الرياض لمناقشة مواعيد إقامة المباريات.