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بلهادي يجتمع بلاعبي هجر قبل مواجهة العدالة

بلهادي يجتمع بلاعبي هجر قبل مواجهة العدالة
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للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر استعداداته لمباراته أمام العدالة والتي تقام في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصر يوم غد السبت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى.

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات باجتماع باللاعبين وسط الملعب شرح خلاله مراحل التدريب ، بعد ذلك انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب ، تبعها تدريبات تكتيكية بالكره ، واختتمت التدريبات بمران ترفيهي بلعب الكره باليد.

وبعد نهاية التدريبات انتظم اللاعبين في معسكر داخلي في أحد فنادق الأحساء استعداداً للمباراة .

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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