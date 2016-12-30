بلهادي يجتمع بلاعبي هجر قبل مواجهة العدالة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر استعداداته لمباراته أمام العدالة والتي تقام في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصر يوم غد السبت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى.

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات باجتماع باللاعبين وسط الملعب شرح خلاله مراحل التدريب ، بعد ذلك انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب ، تبعها تدريبات تكتيكية بالكره ، واختتمت التدريبات بمران ترفيهي بلعب الكره باليد.

وبعد نهاية التدريبات انتظم اللاعبين في معسكر داخلي في أحد فنادق الأحساء استعداداً للمباراة .