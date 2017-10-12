بليغريني المرشح الأبرز لتدريب منتخب تشيلي

يسعى الاتحاد التشيلي لكرة القدم ترميم منتخبه الوطني الأول لكرة القدم، بعد كارثة عدم التأهل إلى مونديال روسيا 2018، واستقالة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية، فإن المدير الفني لهيبي تشاينا فورتشون الصيني، التشيلي مانويل بليغريني، هو المرشح الأبرز لخلافة بيتزي، ليبدأ مشروعه استعداداً لكوبا أمريكا 2018 ومونديال 2022.

وخسر المنتخب التشيلي في مباراته المصيرية الأخيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، أمام البرازيل 0-3، ما منح بطاقة التأهل إلى الملحق لبيرو، التي تعادلت مع كولومبيا.