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عادل عزت رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم

“بن مساعد”: أتمنى التوفيق لـ عادل عزت في رئاسة الاتحاد

“بن مساعد”: أتمنى التوفيق لـ عادل عزت في رئاسة الاتحاد
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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حرص رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالله بن مساعد، على تهنئة عادل عزت الذي فاز بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الانتخابات التي أجريت اليوم السبت.

وقال عبدالله بن مساعد: “أهنئ عادل عزت بفوزه بمنصب رئيس اتحاد الكرة وأتمنى له التوفيق له ولمجلس إدارته في المرحلة المقبلة”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة: “شكراً للمترشحين سلمان المالك وخالد المعمر ونجيب أبوعظمة على ما قدموه من برامج متميزة وعمل كبير خلال فترة الانتخابات”.

واختتم بن مساعد حديثه: “جميع المرشحين الأربعة قدموا برامج متميزة وعمل رائع وخطط طموحه، لذا فضلت اللجنة الأولمبية التزام الحياد”.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الاتحاد السعودي لكرة القدم، اهم الاخبار

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