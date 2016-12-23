بوتراغينيو: جيمس رودريغز مهم في ريال مدريد

قال مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، إميليو بوتراغينيو، إن الكولومبي جيمس رودريغز يعتبر “لاعباً مهماً للغاية” بالنسبة للنادي الملكي.

وقال بوتراغينيو بعد حضور قرعة الدور الـ16 لنهائي كأس الملك إن “رودريغز لاعب مهم للغاية.. هذه هي الحقيقة.. وهو ما أستطيع فقط أن أقوله”.

وتجنب الحديث عن مصير لاعب الوسط المهاجم بعد أن شكك الأخير في امكانية استمراره في صفوف الريال، قبل أيام عقب الفوز في مونديال الأندية باليابان، حال استمرار عدم مشاركته كأساسي بكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

إشبيلية ينافس جيداً بشكل استثنائي

وعن مواجهة إشبيلية في الدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، قال بوتراغينيو، إنه خصم “ينافس جيداً بشكل استثنائي”.

وأضاف: “إشبيلية واحد من أسوء الخصوم، لكن يجب مواجهة الأمور كما هي والإعداد للقاء بشكل جيد جداً”.

وأردف مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد: “إنه فريق عظيم بلا شك.. المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي يقوم بعمل رائع، وسيكون من الصعب للغاية الفوز عليهم”، مؤكداً أن “المواجهة ستكون ممتعة للجماهير”.