بوتشيتينو: من الصعب على توتنهام مطاردة تشيلسي

قال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، إن اهتمام فريقه منصب على احتلال واحد من أول 4 مراكز بجدول الترتيب وليس مطادرة تشيلسي المتصدر.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة خلف آرسنال صاحب المركز 14 نقاط خلف تشيلسي، المتصدر بعد 18 مباراة، ويواجه واتفورد صاحب المركز 10 في جدول الترتيب الأحد.

وأبلغ بوتشيتينو الصحافيين اليوم الجمعة: “بالنسبة لنا الأهم هو مواجهة واتفورد لمحاولة تقليص الفارق مع أصحاب أول 4 مراكز. نحتاج للتركيز على مواجهة واتفورد هذا هو الأهم بالنسبة لنا”.

وقال: “يبتعد تشيلسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه. ستكون المهمة صعبة على باقي المرشحين للقب. يبتعد تشيلسي بفارق كبير أمام صاحب المركز الثاني وبفارق 10 نقاط أمامنا لكننا سنقاتل لتقليص الفارق”.

وجاءت تصريحات بوتشيتينو بعدما قال آرسين فينغر مدرب آرسنال إن “اللقب لتشيلسي إذا حافظ على مستواه”.

ويستضيف توتنهام منافسه تشيلسي الأربعاء المقبل.

وقال بوتشيتينو: “لم يمر سوى نصف الموسم.. لا يزال هناك مشوار طويل وستسنح لنا فرصة جيدة عندما نواجهه، لكن أولا يجب علينا الفوز على واتفورد”.