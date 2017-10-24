بورتو يبحث عن طريقة للتخلص من كاسياس

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن نادي بورتو البرتغالي ربما يحاول دفع الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس للرحيل عنه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وذكرت صحيفة “الباييس” أن السبب وراء هذا الأمر هو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يحقق مع بورتو حول انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف، لذا فإن النادي يحاول دفع كاسياس للرحيل نظراً لأنه صاحب أعلى راتب فيه.

ويتقاضى الحارس الملقب بـ”القديس” خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو أعلى لاعبي بورتو راتباً.

ورغم أن كاسياس تألق في حراسة عرين بورتو، إلا أن مدرب الفريق، سرجيو كونسيسياو، أجلسه على مقاعد البدلاء مؤخراً، وقال إن “الأمر يرجع لقرار فني”.

يذكر أن كاسياس (36 عاماً) انضم إلى بورتو في 2015 قادماً من ريال مدريد، الذي تركه لعدم لعبه كأساسي في تشكيلته.