بوكا جونيورز الأرجنتيني يحقق أفضل إنطلاقة في تاريخه

حقق نادي بوكا جونيورز فوزاً عريضاً 4-0 على ضيفه بيلغرانو، ليثبت أحقيته بتصدر مسابقة الدوري الأرجنتيني، وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام غريمه التاريخي ريفربليت في المرحلة المقبلة من البطولة.

ولا يزال بوكا جونيورز يصنع التاريخ في كل أسبوع من أسابيع الدوري الأرجنتيني للموسم الجاري ويؤكد أن نسخة العام الحالي من المسابقة شهدت أفضل انطلاقة له عبر تاريخه، بعد أن حقق 7 انتصارات متتالية خلال المراحل الـ7 التي لعبت حتى الآن.

وافتتح لوكاس أكوستا، لاعب بيلغرانو، التسجيل لصالح بوكا جونيورز في الدقيقة 15، بهدف بالخطأ في مرماه، وذلك عندما لم يحسن التعامل مع تمريرة عرضية للاعب كريستيان بافون.

وضاعف اللاعب إيدوين كاردونا الفارق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 43، قبل أن يسجل المهاجم داريو بينيديتو هدفين في الدقيقتين 63 و78، ويختتم مهرجان الأهداف لمتصدر الدوري الأرجنتيني.

ووصل بوكا جونيورز لأفضل حالاته الفنية قبل مباراته المرتقبة في كلاسيكو الكرة الأرجنتينية أمام ريفر بليت على ملعب الأخير “مونومينتال” في المرحلة القادمة من بطولة الدوري الأرجنتيني.