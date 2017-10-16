بوكا يعزز صدارته وريفر يسقط مجدداً في الدوري الأرجنتيني

عزز نادي بوكا جونيورز صدارته للدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد تغلبه 2-0 على مضيفه باتروناتو، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وحقق بوكا جونيورز هذا الموسم أفضل انطلاقة له في تاريخه في الدوري الأرجنتيني، بعد أن حقق 6 انتصارات متتالية، في أول 6 مراحل بالبطولة، كما سجل 15 هدفاً وتلقت شباكه هدفاً وحيداً.

ويحلق بوكا جونيورز منفرداً في صدارة الدوري الأرجنتيني برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه ريفر بليت، الذي تعادل أمس مع أتلتيكو توكومان.

ورفع بينيديتو، هداف النسخة الماضية من المسابقة الأرجنتينية، والذي أحرز هدف الفوز، رصيده من الأهداف إلى 6، بمعدل هدف في كل مباراة.

وفي مباريات أخرى بالجولة السادسة من الدوري الأرجنتين، قلب إندبيندينتي الطاولة على تشاكاريتا، وحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.